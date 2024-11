Foi divulgado um vídeo de Pinto da Costa no hospital, onde este agradece o apoio de todas as pessoas neste momento delicado da sua vida.

Zulmira Garrido, sua amiga e comentadora no 'Passadeira Vermelha', falou sobre o assunto durante a emissão do programa da passada sexta-feira, 29 de novembro.

"Tenho tido notícias, a Cláudia [companheira de Pinto da Costa] tem sido super simpática e responde sempre às mensagens. O Pinto da Costa foi sempre muito importante para mim, até porque, durante vários anos da minha vida, vivi muito perto dele, muito daquilo que eu sou devo a ele. Ele é uma pessoa que está no meu coração. Fico muito triste com toda a situação neste momento mas fico contente quando vejo que há melhorias", começou por dizer Zulmira.

Carolina Patrocínio, que apresentava o programa, questionou a comentadora, perguntando: "O que é que as pessoas não sabem sobre o Pinto da Costa?

"Ele era uma personagem. O Presidente do Futebol Clube do Porto era uma personagem do Pinto da Costa. Ele é uma pessoa incrível, afável, solidário, bem disposto, brincalhão, um gentleman. Não pode haver melhor do que aquele homem", concluiu Zulmira Garrido.

