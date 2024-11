Jorge Nuno Pinto da Costa e o filho mais velho, Alexandre, estariam a viver uma 'guerra' familiar sem fim à vista, pelo menos eram estas as informações que davam conta as últimas notícias.

O antigo presidente do Futebol Clube do Porto confirmou mesmo no seu último livro, 'Azul Até ao Fim', que estaria afastado do filho devido a desavenças relacionada com questões profissionais.

Contudo, Cláudia Jacques revelou no programa 'V+ Fama' ter novos dados sobre esta alegada 'guerra'.

"Sei que o Alexandre, desde há uma semana para cá, tem visitado o pai todos os dias. Não só o Alexandre, como a Ana Barbosa, a nora", disse a comentadora, que diz ter fontes próximas no hospital onde Pinto da Costa se encontra internado devido a complicações de saúde relacionadas com o cancro na próstata.

Cláudia Jacques assegurou ainda que Pinto da Costa se encontra bem e a melhorar, agora com o apoio de toda a família - algo que há muito desejava.