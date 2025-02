Pinto da Costa morreu no passado sábado, 15 de fevereiro, aos 87 anos, vítima de cancro.

A questão do testamento do antigo dirigente do FC Porto foi discutida no programa 'V+Fama' da passada terça-feira.

Cláudia Jacques, comentadora do formato e amiga de Alexandre Pinto da Costa, filho do ex-presidente do clube do norte, fez questão de referir que a distribuição dos bens terá sido organizada por ele em vida.

"O Pinto da Costa era um homem organizado, tratou do funeral, pagou-o, naturalmente que tratou da sua herança", começa por dizer Cláudia.

"Aquilo que soube através de uma pessoa que contactei, e não é Alexandre Pinto da Costa, não é o filho, porque o filho não se pronunciou nunca sobre este tema, nunca demonstrou interesse sobre este tema porque ele é extremamente discreto e reservado, outra pessoa com quem falei disse-me que, efetivamente, existe um testamento que irá ser aberto e lido pelo advogado daqui por uns dias. Nessa altura irá ficar bem assente aquilo que ficou escolhido e decidido pelo Pinto da Costa. Dá-me ideia que ninguém sabe, nem os próprios filhos, nem a própria Cláudia [Campo, mulher de Pinto da Costa]".

