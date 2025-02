Nuno Pinto da Costa, neto do antigo dirigente do FC Porto, que morreu a 15 de fevereiro, depois de uma luta contra um cancro, pronunciou-se nas redes sociais.

Através de uma publicação, onde mostrou uma foto ao lado do avô no estádio do Dragão, Nuno escreveu na legenda:

"Hoje o céu ganha uma estrela azul. A maior de todas. Nada fica por dizer quando o sentimento é verdadeiro, genuíno e fraterno, mas a saudade… essa será eterna. Amo-te muito, hoje e sempre".

Nuno Pinto da Costa é filho de Alexandre Pinto da Costa, o primeiro filho do antigo dirigente desportivo.

