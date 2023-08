Pete Davidson, de 29 anos, revelou durante uma apresentação no Madison Square Garden, em Nova Iorque, que estava a tomar tranquilizantes para cavalos, o que levou a especulações sobre se a medicação faria parte dos seus tratamentos para a depressão.

Em entrevista à Page Six, um amigo do humorista confirmou que ele está a tomar cetamina e não em pequenas doses.

A substância foi aprovada pela Food and Drug Administration - a agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos -, como spray nasal, que a Page Six afirma ser a forma como Pete a está a tomar, sendo este medicamento cada vez mais usado como forma de tratamento para a depressão grave, que não obteve melhorias com os medicamentos mais comuns.

Pete fala abertamente sobre as batalhas que enfrenta a respeito da saúde mental, tendo revelado ao apresentador Charlamagne tha God, numa entrevista no YouTube em 2022 que está constantemente deprimido. “Estou sempre deprimido, o tempo todo. Eu tenho constantemente que me livrar disso. Acordo deprimido. O meu fundo do poço é quando as pessoas temem pela minha vida e eu tenho que sair de lá, e então tenho que me recuperar novamente", explicou.

Além de mecanismo de tratamento para a saúde mental, há quem use cetamina de forma ilícita e recreativa como alucinogénio.

