Segundo a revista People, uma fonte revelou que Pete Davidson está atualmente solteiro, mas que mantém amizade com quase todas as suas ex-namoradas.

O comediante de 30 anos, que procurou ajuda para os seus problemas de saúde mental este verão, "está de volta, solteiro e a sentir-se muito bem", revelou

"Ele parece melhor e mais saudável do que nunca. Sente-se feliz", acrescentou a fonte.

O último relacionamento conhecido de Davidson foi com a estrela de 'Outer Banks', Madelyn Cline, de quem se separou, após 10 meses de namoro, em julho.

Antes este romance, o ator terá vivido uma outra relação, em 2022, com a sua colega de 'Bodies Bodies Bodies', Chase Sui Wonders.

Embora os dois fossem vistos frequentemente juntos, inclusive num restaurante em Brooklyn e até numas férias no Havai, eles acabaram por colocar um ponto final em agosto de 2023.

A relação supra referida terá acontecido após o romance de nove meses que Pete Davidson viveu com Kim Kardashian. Antes do seu relacionamento terminar em agosto de 2022, os dois fizeram várias aparições públicas juntos, incluindo no White House Correspondents' Dinner e no Met Gala do mesmo ano.

Os romances de Pete Davidson incluíram ainda a modelo Emily Ratajkowski - com quem esteve seis meses - a estrela de 'Bridgerton', Phoebe Dynevor, e a cantora Ariana Grande, com quem chegou a anunciar um noivado.

A fonte revelou à People que "ele ainda é amigo de praticamente todas as suas ex-namoradas", destacando que "nada de mal aconteceu entre ele e Madelyn [Cline]" e que "Pete e Kim [Kardashian] ainda conversam ocasionalmente".

"O Pete é um homem incrível e elas torcem por ele", acrescentou ainda a fonte.