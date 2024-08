Pete Davidson continua em tratamentos numa clínica de saúde mental, apesar das informações que deram conta de que teria saído há duas semanas.

"O Pete continua o seu programa e agradece por privacidade neste momento em que se foca na sua saúde mental", revelou uma pessoa próxima da estrela de 'Saturday Night Live' ao Page Six.

A notícia surge depois do Sun noticiar que Davidson, de 30 anos, já tinha deixado a clínica. A mesma publicação deu conta que as pessoas que eram próximas do comediante também deixaram a instituição.

