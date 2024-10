Pete Davidson apareceu pela primeira vez em público depois de ter estado numa clínica devido a problemas de saúde mental.

A estrela de 'Saturday Night Live' posou com Machine Gun Kelly esta quinta-feira, dia 24, em Los Angeles.

O comediante surgiu com uma t-shirt com as iniciais 'FDNY', referentes ao corpo de bombeiros no qual o pai trabalhava.

Scott Matthew Davidson, pai de Pete, morreu no 11 de Setembro após os ataques terroristas. À época, Pete tinha sete anos.

Em junho de 2023, Davidson esteve numa clínica de reabilitação para lidar com o stress pós traumático e transtorno de personalidade.

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira vive dia único. "Não podia ter sido mais bonito"