'Ser feliz nos dias normais' é o nome do novo livro de Tânia Ribas de Oliveira, lançado recentemente. A apresentadora deu a conhecer a obra num evento especial, que a deixou de coração cheio.

"O lançamento do meu livro ontem não poderia ter sido mais bonito", realçou na rede social Instagram, agradecendo a "onda de amor" que recebeu.

"Agradeço do fundo do coração a todas as pessoas que estiveram presentes! Tive a minha família e amigos comigo, tive pessoas que me conhecem mas eu não conheço, recebi e dei muitos abraços, ouvi palavras bonitas", destacou.

"Foi uma linda onda de amor! Ser feliz nos dias normais está lançado e já é vosso. Obrigada", completou, dirigindo ainda uma palavra de apreço a Sérgio Oliveira - que apresentou o livro.

Eis abaixo as imagens que marcaram este dia especial:

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira partilha foto amorosa com o filho