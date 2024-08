Pete Davidson decidiu internar-se numa clínica para tratar da sua saúde mental, como informa a People.

A revista confirmou esta quarta-feira, dia 31 de julho, que o comediante está a tirar um tempo para se focar na sua saúde, depois de mais de 200 espetáculos de stand-up comedy ao vivo e muitos outros projetos.

Ainda em conversa com a People, uma fonte explicou que a saúde mental "sempre foi uma prioridade" para o comediante, que nunca escondeu o transtorno de personalidade limítrofe e as perturbações de stress pós-traumático.

A revista destaca também que Pete Davidson esteve em tratamento no verão do ano passado para tratar, precisamente, de problemas relacionados com o referida transtorno e as perturbações.

