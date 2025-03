Esta segunda-feira, dia 10, o príncipe Eduardo (irmão do rei Carlos III) completou 61 anos de vida, motivo pelo qual recebeu um presente muito especial da família.

Nesta data, o duque de Edimburgo tornou-se patrono real do The Royal Tennis Court, no Hampton Court Palace, onde o ténis real - modalidade da qual descende o ténis como hoje o conhecemos - é praticado.

Esta modalidade é particularmente especial para Eduardo, uma vez que foi por causa dela que se aproximou da mulher, Sophie, duquesa de Edimburgo.

Segundo o The Royal Tennis Court, Eduardo é um jogador assíduo e já visitou o court do Palácio de Hampton diversas vezes.

A título de curiosidade, ao contrário do ténis normal, o ténis real é praticado em campo coberto, as bolas são parecidas com as de críquete e as raquetas são de madeira.

