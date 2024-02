Cristina Ferreira já não esconde a relação com João Monteiro e esta quarta-feira, 14 de fevereiro, foi dia de se declarar publicamente.

E depois das trocas de amor públicas, a apresentadora surpreendeu os seguidores com as imagens que mostram toda a decoração da noite romântica que viveu com o tenista no Dia dos Namorados.

O casal desfrutou de bons momentos num ambiente com muitas pétalas de rosas vermelhas, velas e corações. Veja o vídeo na galeria.



© Instagram

Por sua vez, João Monteiro ofereceu um colar à apresentadora que a mesma usou esta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, no 'Dois às 10'.

Publicação de João Monteiro© Instagram

De recordar que, durante o Dia dos Namorados, Cristina Ferreira publicou uma fotografia em que aparece com João Monteiro. A imagem recebeu várias reações e entre elas destacaram-se as palavras de Manuel Luís Goucha.

