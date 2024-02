Cristina Ferreira e João Monteiro são o casal do momento! Esta quarta-feira, 14 de fevereiro, a propósito do Dia dos Namorados, a apresentadora partilhou um romântico retrato na sua página de Instagram, motivando as mais diversas reações.

Uma das que se destacou foi a de Manuel Luís Goucha, que escreveu: "Adoro".

Rúben Correia, amigo próximo da apresentadora, questionou: "Casaram?".

Também Catarina Gouveia, Luís Borges, Zé Lopes e Rui Oliveira Nunes deixaram comentários recorrendo a emojis de coração.



© Instagram - Cristina Ferreira

