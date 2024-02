Cristina Ferreira está mais apaixonada que nunca! Prova disso foram as partilhas que a apresentadora fez esta quarta-feira, 14 de fevereiro, a propósito do Dia de São Valentim.

Depois de partilhar um vídeo captado durante uma romântica viagem paradisíaca que fez com o tenista - no qual chegam a dar um beijo - eis que a comunicadora destaca uma vez mais essa 'escapadinha', desta vez com um retrato.

"Nós", escreveu na legenda da publicação, acompanhada de um emoji de coração roxo, associado a este romance.

