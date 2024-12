Cristina Ferreira e João Monteiro estão de parabéns! O casal já terá celebrado o primeiro ano de namoro, conforme foi destacado no programa 'V+Fama', da TVI. Embora não tenha sido revelada a data exata em que o romance começou, os primeiros começaram a surgir no final de 2023, com a apresentadora a dar várias 'pistas' nas redes sociais.

Os dois conheceram-se através de Francisco Monteiro, ex-concorrente e irmão de João, numa gala do 'Big Brother'.

A 12 de janeiro, num dos eventos da 'Cristina Talks', João Monteiro partilhou uma imagem na qual surgia nos bastidores do evento.

No dia a seguir, a apresentadora revelou no Instagram: "Era uma vez uma menina que apresentava programas de televisão…e o AMOR cruzou-se com ela". Numa das imagens surgia abraçada ao namorado.

O romance foi assumido de forma oficial no dia 25 de janeiro, durante uma romântica viagem às Maldivas. "O que não é expectável torna-se memorável", realçou o casalinho.

Desde então têm sido muitas as aventuras pelo mundo - e sonhos - que os dois têm partilhado.

Há duas curiosidades sobre este amor que vale a pena frisar: a primeira é o emoji de coração roxo que se tornou símbolo do casal e a segunda uma pulseira da Cartier que o tenista ofereceu a Cristina (que esta nunca tira), de uma romântica coleção, que inclui uma espécie de aliança.

