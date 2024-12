Cristina Ferreira não passará estes dias de folga com o namorado, João Monteiro. Isto porque o tenista fez uma partilha na qual se mostra no 'outro lado do mundo', isto é, em Mumbai, na Índia.

A partilha trata-se de um vídeo no qual filma uma das ruas do destino.

Apesar da gravação ter sido publicada esta sexta-feira, 6 de dezembro, não se sabe se a mesma foi captada em tempo real ou se tem dias.

Recorde-se que esta semana, João Monteiro e Cristina Ferreira completaram um ano de namoro.



© Instagram - João Monteiro

