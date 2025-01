Cristina Ferreira regressou hoje ao trabalho depois de duas semanas de férias com o namorado, João Monteiro. Num vídeo em direto que fez na sua página de Instagram - no qual falou sobre o seu novo lançamento, a bruma íntima Pipy - a apresentadora respondeu à questão: "Houve pedido de casamento?"

"Não tenho anéis, este aqui é do Tiago", disse apontando para o anel que tinha na mão direita.

"Quando eu for pedida em casamento vocês não acham que vão saber?", disse ainda.

"Já vos disse que casar é um dos meus sonhos, uma coisas que eu gostava muito, por isso eu irei partilhar isso com todo o gosto quando acontecer", completou.

De recordar que Cristina namora há mais de um ano com João Monteiro, que conheceu através do irmão, Francisco Monteiro, antigo concorrente do 'Big Brother'.

