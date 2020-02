Nikkie de Jager já lucra com o escândalo da chantagem que a obrigou a revelar ao mundo que é transexual. A holandesa de 25 anos, autora do famoso canal de maquilhagem NikkieTutorials, preferiu assumir que tinha nascido homem a pagar ao chantagista que a tentava extorquir. Os fãs apoiaram-na e os que (ainda) não a conheciam ficaram a saber quem é. Os organizadores do Festival Eurovisão da Canção aproveitaram a (maior) visibilidade e lançaram-lhe um repto.

Convidaram-na a apresentar o certame durante a transmissão online e a maquilhadora, que já trabalhou com celebridades como Kim Kardashian, Lady Gaga e Becky G, aceitou de imediato o convite. "É a estrela da internet mais famosa dos Países Baixos", justificou a organização do eurofestival, que este ano se realiza na cidade de Roterdão, entre os dias 12 e 16 de maio, em comunicado. Nikkie de Jager não se vai, no entanto, limitar apenas a apresentar a cerimónia.

Na fase dos ensaios, a holandesa, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, vai fazer uma série de reportagens com os concorrentes e, no dia da cerimónia de apresentação dos representantes dos 41 participantes, estará também em direto a acompanhar a transmissão do evento. O nome do candidato português a suceder ao holandês Duncan Laurence, que venceu a edição do ano passado em Israel, é escolhido no próximo dia 7 de março, em Elvas, no Alentejo.