Armand Duplantis fez história e o vídeo do desportista de 20 anos a saltar para abraçar a mãe depois de ter batido o recorde mundial de salto com vara está a tornar-se viral. No passado sábado, no Meeting de Torun, na Polónia, o atleta sueco, nascido a 10 de novembro de 1999, conseguiu elevar-se 6,17 metros, superando o registo do francês Renaud Lavillenie, que em 2014 conseguiu saltar 6,16 metros. Depois da vitória, correu para junto de Helena Duplantis.

Eufórico, foi cumprimentando as primeiras pessoas que encontrou no caminho mas, na primeira oportunidade, começou a subir as bancadas para alcançar a progenitora, que abraçou e beijou. Armand Duplantis tinha tentado o feito quatro dias antes, em Dusseldorf, na Alemanha. Um ligeiro toque com o braço toldou-lhe o sonho. À segunda, em Torum, o jovem atleta, que é um dos candidatos ao ouro olímpico em Tóquio, no Japão, confirmou todo o seu potencial.