Ruben Rua ainda não sabe o que vai fazer a seguir em televisão e vai continuar sem certezas absolutas durante, pelo menos, mais duas semanas. A reunião com o novo diretor de programas da TVI, Nuno Santos, que estava agendada para a semana que passou, foi adiada para o fim do mês e, até lá, o futuro do modelo e apresentador de 33 anos mantém-se em suspenso. "Existem assuntos prioritários e eu entendo perfeitamente isso", assegura o também ator portuense.

Uma das prioridades de Nuno Santos foi a contratação de Cláudio Ramos, o nome eleito pela nova direção do canal para apresentar o reality show "Big Brother 2020", que estreia em março. "Foi verdadeiramente uma notícia bombástica. Acho que poucas pessoas esperariam isso. Da parte que me toca, fico feliz pelo profissional que é", afirmou Ruben Rua à imprensa, à margem da apresentação do novo livro do relações públicas Diamantino Martins, "Around the world".

"Acho que, às vezes, temos memória curta. É alguém que trabalha nesta área há 20 anos e acho que é uma pessoa muito trabalhadora e paciente. Soube crescer e agarrar a sua oportunidade", considera o coapresentador dos reality shows "First dates" e "Like me". Ruben Rua, que tem uma presença muito ativa nas redes sociais como pode ver de seguida, é, na próxima semana, o convidado de "Glitter late night", o programa que Carina Caldeira apresenta no Porto Canal.