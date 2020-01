Não esteve com meias medidas e, antes que a informação fosse tornada pública por outra via, decidiu que seria ela a revelar o segredo que sempre escondeu aos mais de 12,7 milhões de subscritores que tem no canal de YouTube que criou em 2008. No vídeo que publicou ontem e que já foi visto por 17,3 milhões de pessoas, Nikkie de Jager revela que é transexual. A youtuber, que já trabalhou para o estilista Tom Ford e para a marca Maybeline, estava a ser chantageada.

"Nasci no corpo errado", assume a maquilhadora e influenciadora digital holandesa, natural de Eindhoven, que já maquilhou a socialite e empresária Kim Kardashian. "Sempre tive vontade de partilhar esta informação convosco mas gostaria de o ter feito por mim, apesar de me terem tirado essa possibilidade", lamentou. "De início, foi aterrador perceber que existe gente tão malvada que é incapaz de respeitar a identidade de uma pessoa", desabafou Nikkie de Jager.

"Acho isso vil e asqueroso", confessa mesmo a youtuber de 25 anos, que pode ver na galeria de imagens que se segue. "Com esta mensagem, quero inspirar outras pequenas Nikkies que existem no mundo e que se sentem inseguras, deslocadas e incompreendidas. Espero que esta minha declaração e o facto de ser livre as leve a fazer o mesmo", afirma ainda a holandesa no vídeo, que tem a duração de 17 minutos. "Não precisamos de ter etiquetas", defende a youtuber.