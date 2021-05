Apesar de ainda haver quem não os compreenda e ainda os exclua, (algum)as barreiras caíram. Muitos cidadãos transgénero já não têm de se esconder nos dias que correm. Nos últimos anos, alguns conseguiram mesmo destacar-se em áreas tão distintas como a moda, a beleza, o desporto, a representação, as forças armadas, a política e a medicina. Ao assumirem-se como são, não só acabaram com alguns tabus como iniciaram, com algum êxito, um verdadeiro combate contra a discriminação, a transfobia e a xenofobia.