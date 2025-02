Conheceram-se por acaso num restaurante em Nova Iorque há 14 anos e na altura Alec Baldwin não estava à procura de uma relação... mas o amor falou mais alto.

"Fui casado, divorciei-me. Namorei com outra mulher durante algum tempo. Mas pensava que não queria ter uma namorada", recordou.

O ator, recorde-se, esteve casado com a também atriz Kim Basinger entre 1993 e 2002, com quem tem em comum a filha Ireland Baldwin, de 29 anos.

"Quando conheci [a Hilaria], fiquei do género: 'Oh Deus. Não quero fazer isto. Não quero'", recordou. "Mas apaixonei-me perdidamente por ela. E contei aos meus amigos, e eles ficaram do género: 'Oh, Jesus Cristo. É um milagre'", contou ainda.

Ale e Hilaria Baldwin casaram-se em 2012 e permanecem juntos até aos dias de hoje. O casal tem em comum os filhos Carmen, de 11 anos, Rafael, de 9, Leonardo, de 8, Romeo, de 6, Eduardo e Marilu, de 4, e Ilaria, de 2.

