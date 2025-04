Hilaria Baldwin fez uma nova publicação na sua página de Instagram, este domingo, a contar que o filho Romeo Alejandro David, de seis anos, magoou-se enquanto brincava num parque infantil.

"O Romeo estava a brincar no parque e fraturou a clavícula", disse a mamã ao mostrar uma fotografia em que aparece com o menino, que está com o braço ao peito.

"Vai ser uma jornada de recuperação, é muito doloroso, mas somos gratos pela gentil equipa médica que está a cuidar dele", acrescentou depois.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento de Hilaria com Alec Baldwin. Juntos são também pais das filhas Ilaria Catalina Irena, de dois anos, María Lucía Victoria, de quatro, e Carmen Gabriela, de 11, e dos filhos Eduardo Pao Lucas, de quatro, Leonardo Ángel Charles, de oito, e Rafael Thomas, de nove. O ator é ainda pai de Ireland Baldwin, de 29 anos, da relação com a 'ex' Kim Basinger.

