Hilaria Baldwin falou sobre a relação com a enteada, Ireland, que é 11 anos mais nova, no episódio de 'The Baldwins'.

"A minha relação com a Ireland, sinto que é única para uma relação de madrasta e enteada, porque tecnicamente é o que somos", disse a mulher de Alec Baldwin.

"Mas, antes de tudo, sou 11 anos mais velha que ela. Não a criei, e nós encontramos um humor tremendo nisso", acrescentou.

Apesar de não estarem juntas com regularidade, até porque moram longe uma da outra e foram mães com apenas 11 meses de diferença, estão sempre em contacto através do "facetime".

Hilaria e Alec deram as boas-vindas à filhas mais nova, Ilaria Catalina Irena, em setembro de 2022 e Ireland foi mãe pela primeira vez, de Holland, com o namorado RAC, em maio de 2023.

"É maravilhoso, porque estivemos grávidas juntas, mas por pouco tempo. A minha bebé é quase nove meses mais velho que a bebé da Ireland, mas a minha bebé é tia da Holland, e a Holland é sobrinha da minha bebé", explicou.

"Antes de ser madrasta dela, quando a conheci, tive uma conversa com o Alec e disse-lhe: 'se ela não gostar de mim, não vou ficar, porque não vou ser uma madrasta má", recordou ainda, acrescentando que a relação com Ireland nunca foi um problema. "Ela acolheu-me imediatamente. Foi tão fácil. Nunca discutimos", contou.

Sobre a 'ex' do marido e mãe de Ireland, Kim Basinger, destacou: "Ela [a Ireland] tem uma mãe com quem tem uma relação muito boa, por isso o meu trabalho não foi ser mãe".