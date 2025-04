Alec Baldwin recebeu uma mensagem especial no dia do seu aniversário.

O ator completou 67 anos no dia 3 de abril e a filha mais velha, Ireland, de 29, surpreendeu com uma adorável fotografia de Alec Baldwin com a pequena Holland, de 22 meses.

Na imagem, que pode ver abaixo, o ator surge a segurar a neta enquanto que ambos aparecem de sorriso no rosto.

"Feliz aniversário, Peepaw. Estou tão feliz por teres nascido. Graças ao teu nascimento, eu nasci. Amo-te", escreveu Ireland na legenda da fotografia, onde é possível perceber que a pequena Holland chama carinhosamente o avó de "Peepaw".

Por sua vez, Alec Baldwin reagiu: "E eu amo-te."

De recordar que Ireland é fruto da relação terminada do ator com Kim Basinger. Alec é ainda pai das filhas Carmen Gabriela, María Lucía Victoria e Ilaria Catalina Irena, e dos filhos Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles, Romeo Alejandro David e Eduardo Pao Lucas, do casamento com Hilaria Baldwin.

