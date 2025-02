Francisco Monteiro foi convidado de Zé Lopes e Merche Romero no programa 'Bom Dia Alegria' no V+TVI. O ex-concorrente do 'Big Brother' falou do seu namorado com Bárbara Parada e dos altos e baixos por que os dois já passaram.

"O amor também te veio abrir horizontes e fez-te perceber que tinhas de melhorar coisas no teu feitio?", questionou Merche.

"Ui! Em relações então percebi que havia um caminho muito mais longo do que a nível individual. A última que tive (que foi a primeira) terminei com 20 e poucos anos. Era muito miúdo, já falhava muita coisa e não me apercebia. Quando começo uma relação nesta fase, ainda por cima uma fase muito turbulenta, em que estou a descobrir uma vida e um mundo novo, apercebo-me de que tinha de melhorar muita coisa", confessou, notando que Bárbara o tem ajudado a percorrer este caminho.

Zaza, como carinhosamente é tratado, admite que "era insuportável", mas que tem melhorado aos poucos.

No que diz respeito ao relacionamento - e aos vários arrufos que já tiveram - este afirmou: "Nunca será por falta de tentativa, porque nunca desistimos apesar de tudo o que tem acontecido. Não tem sido fácil lidar comigo, já foi muito mais difícil, acho que está a melhorar aos poucos".

"É uma certeza que temos: gostamos um do outro, porque se não, já não estaríamos juntos, porque não tem sido fácil. Apanhou uma fase de aprendizagem minha", realçou.

Mesmo com as dificuldades, Francisco mostra-se feliz por estar ao lado de Bárbara, notando que esta lhe tem trazido "um equilíbrio".

