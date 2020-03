António Raminhos usou esta sexta-feira as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores uma imagem que lhe foi enviada e que retrata aquilo que o próprio definiu como uma "mega proteção".

"Ultra mega protecção em Santarém. Não é fake.. é só doido. Esta pessoa precisa de ajuda para se acalmar um pouco e, sobretudo, para meter as coisas no carrinho", escreveu o humorista na legenda da imagem, onde vemos uma pessoa num supermercado com aquilo que é um inacreditável fato 'anti-coronavírus'.

Importa lembrar que não deve ignorar as medias de prevenção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Geral de Saúde () e pelo governo português. Estas medidas são a melhor forma de evitar a propagação da Covid-19.

