Desde que foi mãe pela segunda vez, no passado dia 14 de setembro, com o nascimento do pequeno António, que Dânia Neto tem vivido numa autêntica 'bolha de amor'.

São vários os momentos de grande ternura que a artista vai partilhando com os seguidores da sua página de Instagram, como aquele que aqui se destaca.

Trata-se de um ternurento retrato no qual a atriz posa com os filhos - Salvador, de quatro anos, e o bebé António.

"Por aqui é muito amor", lê-se na imagem.



Importa notar que ambos os filhos são fruto do relacionamento de Dânia com Luís Matos Cunha.

