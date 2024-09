O filho mais novo de Dânia Neto, António Maria, completou um ano de idade no dia 14 de setembro.

No domingo, dia 16, a família celebrou a data com o baptismo do bebé, e uma festa de aniversário.

A atriz utilizou a sua conta de Instagram para partilhar os melhores momentos do dia. Nas fotografias e vídeos, vemos a família de quatro muito feliz neste dia tão especial.

"Um Primeiro Aniversário do bebé António, com a Primeira Benção. Um dia de mais um Marco importante para esta Família. Que Deus nos abençoe e proteja Sempre", lê-se na legenda da publicação.

Dânia Neto e o marido, Luís Matos Cunha, são também pais do pequeno Salvador, de cinco anos.

