"Sonho com o dia em que seja possível ter os meus filhos em segurança, na casa que paguei com o fruto do meu trabalho": foi desta forma que Dânia Neto iniciou um desabafo nas redes sociais relativamente à construção daquela que seria a sua casa de sonho, mas que acabou por se tornar um pesadelo.

"É o primeiro verão do bebé António e não tenho como não me sentir profundamente triste. Fará dois anos em breve que tenho a minha casa cheia de buracos", começou por explicar.

"O bolor, a humidade e os fungos esses já cá estavam antes de descobrir que existiam metros cúbicos de água parada debaixo do chão onde piso", realça ainda.

"Todos os dias tenho que retirar água com uma bomba para que a casa não fique pior do que está. Faça chuva ou faça sol todos os dias saem litros de água deste buraco aberto no chão. Os metros cúbicos de água que tiro todas as semanas desta casa dariam para encher uma piscina por semana, dá para imaginar?", questiona.

A atriz nota que a casa tem um enorme "significado" para ela e que um dia foi um "sonho mais desejado". "Mas a vida trocou me as voltas e consegui construir uma casa que se tronou num pesadelo", lamenta.

"Resta-me esperar que em tribunal se faça justiça e que um dia eu possa ter a minha casa arranjada e segura, onde os meus filhos se possam divertir, aproveitar e usufruir em segurança", sublinha.

Quando em 2016 formalizei o negócio da compra deste terreno com a construção de uma casa, não namorava com o meu marido, não tinha filhos e esta construção para mim significava o local onde iria construir o meu sonho, construir uma família. A construção de uma casa é um investimento financeiro de uma vida. Tem sido uma luta inglória, silenciosa de anos e anos que culminou com uma casa cheia de defeitos de construção gravíssimos, sem sistema de drenagem, que basicamente mete água por todo o lado. Centenas de bens pessoais apodrecidos, fungos provocados pelo bolor, um cheiro a mofo horrível com águas paradas, indescritível!", explica.

"Só quem vive e quem passa, sabe a angústia, o stress, as noites sem dormir, a ansiedade que tudo isto provoca. Sem falar no rombo financeiro que tudo isto significa na vida de alguém. Casa deveria ser, porto seguro, lugar de aconchego, refugio, onde sentimos paz. Nada disso existe aqui", termina.

Leia Também: "Meu querido agosto". Liliana Filipa desfruta de férias em família