Dânia Neto vive dias felizes e usou as redes sociais para partilhar um bocadinho de como foi o fim de semana em família.

A atriz foi mãe pela segunda vez no passado dia 14 de setembro, pelo que vive agora uma nova dinâmica com o elemento mais novo da casa, António Maria, que se veio juntar a Salvador, de quatro anos, ambos frutos da relação de Dânia com Luís Matos Cunha.

"Um bocadinho do nosso fim de semana. Por aqui os dias são cheios! De alegria, de cansaço, de sons de crianças… uma casa cheia! Não existe um minuto sem som", escreveu a atriz na legenda das fotografias nas quais mostra vários momentos vividos neste dias ao lado dos filhos.

