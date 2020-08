Não é segredo para ninguém que desde que começou um relacionamento com o príncipe Harry, Meghan Markle afastou-se do pai na sequência de inúmeras polémicas que este criou na imprensa. Este afastamento levou a que a duquesa de Sussex se aproximasse do sogro, o príncipe Carlos, a quem pediu, inclusive, que a levasse ao altar no dia do seu casamento.

Ora, segundo um amigo de Meghan, esta "encontrou um pai amoroso e que a apoiava em Carlos, o que mudou a vida dela para melhor", garantiu, segundo o livro 'Finding Freedom'.

No mesmo é ainda acrescentado que Meghan não vê Carlos como sogro, mas como "um segundo pai".

E o sentimento é recíproco. Desde o início que Carlos simpatizou com a nora por ser "confiante" e "ousada".

