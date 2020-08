Antes de entrar para a família real britânica, Meghan Markle teve de fazer uma série de sacrifícios. Sem dúvida que um dos que mais se destacou foi o facto da duquesa de Sussex ter desistido da sua carreira como atriz, por exemplo.

Ora, foi precisamente isto que Meghan terá recordado durante uma conversa com um amigo próximo, não conseguindo conter as lágrimas na altura, uma vez que já tinha começado a polémica à volta dela e do marido, Harry.

"Desisti completamente da minha vida por esta família. Estava disposta a fazer o que fosse preciso", notou, conforme revela o livro 'Finding Freedom' de Omid Scobie and Carolyn Durand.

Por seu turno, o príncipe não conseguiu esconder a sua frustração devido à falta de apoio da realeza em situações nas quais, segundo a sua perspetiva, poderia perfeitamente ter intervido.

