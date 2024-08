No seu casamento com o príncipe Harry em 2018, Meghan Markle caminhou até ao altar com o sogro, o rei Carlos III.

No seu novo livro - 'My Mother and I' - a especialista em realeza Ingrid Seward revelou que a rainha Isabel II ficou "inquieta" com esta decisão de Carlos III.

"A rainha não estava confortável com o príncipe de Gales no lugar do pai da Meghan, Thomas Markle, e estava igualmente preocupada com o príncipe Filipe a caminhar até ao altar sem uma bengala cinco semanas depois de ter operado a anca", realça.

Não são, contudo, revelados os motivos em concreto que terão deixado Isabel II com a decisão de Carlos III em acompanhar a nora a altar.

De notar que muita coisa mudou desde essa época. Harry e Meghan Markle decidiram abandonar o núcleo sénior da realeza e seguir um caminho independente nos Estados Unidos.

Atualmente preparam-se para uma viagem a Bogotá.