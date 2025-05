Afinal, a rainha Isabel II criticou ou não o vestido de Meghan Markle? A história surgiu logo após a cerimónia da ex-atriz com o príncipe Harry, que aconteceu a 19 de maio de 2018. Alegadamente, a monarca teria "desaprovado" o modelo usado por Meghan.

O assunto é abordado pela especialista em realeza Ingrid Seward no livro 'My Mother and I'.

"A rainha nunca deu a sua opinião exceto a pessoas de confiança, tal como Elizabeth Anson ou Liza, como era conhecida entre as amigas", realçou.

"Ela disse-me que a rainha apenas fez um reparo sobre o casamento de Meghan e Harry e que disse que o vestido de Meghan, da Givenchy, eram 'demasiado branco'", informa.

"Na visão da monarca, não era apropriado para uma pessoa divorciada ao casar-se novamente na igreja", completou.

