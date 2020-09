Mariah Carey teve uma vida dupla em 1995. Enquanto gravava o seu quinto álbum, "Daydream", a cantora, compositora, atriz, produtora discográfica, empresária e filantropa colaborava discretamente com uma banda grunge. Foram precisos 25 anos para que a artista norte-americana assumisse publicamente que integrou o grupo musical Chick. A revelação é um dos muitos segredos que a nova autobiografia "The Meaning of Mariah Carey", lançada hoje nos Estados Unidos da América, revela.

"Eu necessitava de exorcizar o meu sofrimento mas também precisava de me rir", justifica a intérprete de êxitos globais como "Without you" e "Hero", que chegou a realizar o vídeo promocional de um dos singles da banda, "Malibu". "Eu chegava ao pé deles com uma canção de rock alternativo, simulava um acorde de guitarra idiota e gravávamos aquele tema na hora", confidencia a artista. "Adorava aquelas sessões de gravação", acrescenta ainda a cantora, que foi vítima de violência doméstica em criança.

"Era muito comum haver buracos nas paredes de casa por causa de murros e também não eram raras as vezes que eram arremessados objetos", admite. Tinha seis anos quando teve de chamar um vizinho para defender a mãe. Filha de um casamento inter-racial, já sabia, desde os quatro, que era o racismo. Tinha-o sentido na pele, embora ainda não conhecesse a palavra. Um dia, pegou num lápis castanho para desenhar o rosto do pai. A educadora infantil, que só conhecia a progenitora, interpelou-a. "Escolheste a cor errada, minha querida", avisou-a. O comentário perturbou-a.

"Sempre que uma situação dessas se repetia, era como se me roubasse um pouco da minha inocência", desabafa Mariah Carey. Anos mais tarde, seria vítima de intimidação. Um grupo de colegas de escola fechou-a numa sala e insultou-a. "Fiquei assustada e desorientada", recorda a intérprete, que, durante o primeiro casamento, com o executivo da editora Sony Music, Tommy Mottola, voltaria a viver momentos difíceis, muito por culpa dos ciúmes doentios do companheiro, com quem casou a 5 de junho de 1993.