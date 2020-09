No ano em que artistas como a cantora Dua Lipa, a atriz Bruna Marquezine, o rapper Post Malone, a atriz Marina Ruy Barbosa, o ator Timothée Chalamet e a modelo e atriz Ireland Baldwin nasceram, já muitas outras celebridades davam cartas no panorama artístico. No ano em que o SAPO foi criado, um cantor brasileiro punha o país a dançar, duas bandas inglesas rivalizavam pela liderança das tabelas de venda e uma cantora portuguesa lançava um dos seus maiores êxitos. Mas não eram os únicos a fazer sucesso.

1. Oasis

"(What's the story) Morning glory?", o segundo disco dos Oasis, o sucessor de "Definitely maybe", não foi só o álbum mais procurado em Inglaterra em 1995. Foi também o longa duração que mais exemplares vendeu em todo o Reino Unido na década de 1990. Ainda hoje, é considerado um dos melhores discos britânicos de sempre. Em 1997, depois de lançar "Be here now", a banda de Manchester, criada pelos irmãos Liam Gallagher e Noel Gallagher, começou a perder popularidade e, em 2009, acabaria mesmo por se separar.

2. Demi Moore

Em 1990, ao lado de Patrick Swayze, o filme "Ghost - O espírito do amor", o filme mais rentável desse ano, converte-a numa das maiores estrelas femininas de Hollywood. Nos anos seguintes, brilha em "Uma questão de honra", "Proposta indecente" e"Revelação". Em 1995, apesar da deceção comercial de "A letra escarlate" e, um ano depois, de "A jurada", continua em alta. É nesta altura que lhe oferecem 10,5 milhões de euros para protagonizar "Striptease", que não convence, tal como sucede com "G.I. Jane", em 1997.

3. Iran Costa

Locutor, produtor de rádio e DJ antes de se tornar cantor, Iran Costa pôs Portugal a dançar e a cantar no verão de 1995 com "O bicho", o single de maior sucesso do álbum "Dance music", lançado pela editora Vidisco. Em setembro de 2019, o artista brasileiro nascido em Porto Franco, no norte do Brasil, no dia 28 de dezembro de 1965, que nunca viria a ter outro disco que vendesse tanto, anunciou a gravação de uma nova versão do tema para assinalar os 25 anos da canção. É uma das faixas do seu último álbum, "XXV".

4. Mariah Carey

Com "Vision of love", o seu primeiro single, em 1990, tornou-se logo numa estrela global. O primeiro álbum foi um êxito mas o segundo vendeu menos. "Hero" e "Without you", do terceiro disco, editado em 1993, devolvem-lhe a fama maior. Em novembro de 1994, lança um álbum de Natal. "All I want for christmas is you" torna-se num clássico. Em 1995, Mariah Carey apresenta "Daydream". Considerado o seu melhor disco até à data, torna-se no álbum mais vendido de sempre nos EUA. Os seguintes desiludem os fãs.

5. Blur

Lançado a 25 de abril de 1994, "Parklife" da banda inglesa Blur foi um êxito retumbante e, em 1995, o grupo esteve em alta devido a singles como "Girls & boys", "End of a century", "Parklife" e "To the end". A rivalidade com os Oasis levou muitos a recordar a batalha entre os The Beatles e os The Rolling Stones. Em 1995, a banda de Damon Albarn lançou "The great escape", mas não voltaria a ter o mesmo mediatismo. Em 2004, os Blur separaram-se pela primeira vez. O último disco saiu em abril de 2015.

6. Jim Carrey

Entre 1994 e 1995, o ator canadiano protagoniza aqueles que são alguns dos seus filmes mais populares e rentáveis de sempre, como é o caso de "A máscara", "Doidos à solta", "Batman para sempre" ou ainda os que narram as aventuras do divertido detetive Ace Ventura. É uma das estrelas mais lucrativas da sétima arte em todo o mundo em 1995. Nas décadas seguintes, continua a brilhar em grandes papéis, mas vai perdendo mediatismo. Lançou recentemente o livro "Memoirs and misinformation: A novel".

7. Alanis Morissette

Foi em 1995 que a canadiana Alanis Morissette lançou seu o primeiro álbum. "Jagged little pill", uma das apostas da editora musical criada por Madonna, Frederic DeManm e Veronica Dashev em 1992, vendeu 33 milhões de cópias em todo o mundo. Com os singles singles "You oughta know", "Ironic", "You learn" e "Hand in my pocket", continua a ser, 25 anos depois, o disco de maior êxito da cantora e compositora, que, no fim de julho, lançou "Such pretty forks in the road", o seu primeiro álbum em oito anos.

8. Michelle Pfeiffer

Trabalhava num supermercado quando decidiu tentar a sorte na representação. Em 1982, chega ao grande ecrã e, logo no ano seguinte, brilha em "A força do poder", ao lado de Al Pacino. Em 1987, dá nas vistas em "As bruxas de Eastwick" e, depois, em "Ligações perigosas", "Os fabulosos irmãos Baker" e "A casa da Rússia". Em 1995, é a estrela maior de "Mentes perigosas". Faz "Íntimo e pessoal" com Robert Redford e "Um dia em grande" com George Clooney antes de abrandar o ritmo para se dedicar mais à família.

9. The Cranberries