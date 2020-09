É ator, realizador e, ocasionalmente, cantor. É um artista que gosta de abraçar causas solidárias e acaba de o demonstrar. O escocês Kevin McKidd, que interpreta o cirurgião Owen Hunt na popular série de televisão norte-americana "Anatomia de Grey", exibida em Portugal na RTP1 e na Fox Life, juntou-se à cantora, poetisa, ativista, fotógrafa e estilista Azure Antoinette, nascida em Los Angeles, nos EUA, em 1982. O resultado é uma nova versão de "Chasing cars", um tema original do grupo irlandês Snow Patrol.

"Se querem acabar com a violência, manifestem-se agora e apoiem a comunidade negra. Vão agora ao iTunes, descarreguem a faixa e incentivem os outros a fazer o mesmo", apela o artista, que está também a promover a hashtag #1milliondownloadsforblacklife. A intenção é levar, pelo menos, um milhão de pessoas a descarregar nova versão da canção. As verbas angariadas com o negócio revertem a favor de iniciativas de combate ao racismo e à xenofobia. O vídeo oficial recorda alguns dos casos mais mediáticos.