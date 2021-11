O namoro de Marco Costa com Carolina Pinto está cada vez mais 'assumido' nas redes sociais. Ainda esta quarta-feira, o pasteleiro partilhou uma nova foto com a namorada - a primeira imagem em que revela o rosto da cara metade.

"O meu colinho preferido", escreveu na legenda do registo em que aparece num momento de mimo com o novo amor.

Recorde-se que Marco Costa tornou a relação pública há três dias, ao partilhar com os seguidores uma foto em que aparece de mãos dadas com Carolina. Esta o primeiro romance que assumiu desde o divórcio com Vanessa Martins, anunciado no verão passado.

