Depois do fim do casamento com Vanessa Martins, no verão de 2020, Marco Costa assumiu pela primeira vez estar apaixonado. A revelação aconteceu através de uma romântica fotografia em que aparece a dar a mão à cara metade.

Sem ter revelado quem era a nova dona do seu coração, o pasteleiro deixou agora 'escapar' a sua identidade.

Na madrugada desta terça-feira, Marco Costa partilhou uma declaração que a namorada, Carolina Pinto, lhe fez através de uma citação. "Tem gente que pode sentar na calçada com você e mesmo assim ser um dia incrível. Nunca é onde, é sempre com quem", pode ler-se.

Ao partilhar a Instagram Story, o pasteleiro deixou assim saber quem é o novo amor. Veja as imagens na galeria.

