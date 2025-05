Marco Costa e Carolina Pinto aceitaram o convite de Cristina Ferreira para esta segunda-feira, 12 de maio, marcarem presença no 'Dois às 10', da TVI. O casal esteve no formato matutino para falar sobre a família que construíram juntos e ainda do novo projeto da influenciadora digital: uma linha de biquínis em parceria com a marca Lamèr.

Carolina e a filha, Maria Emília, são o rosto da campanha de roupa de banho, que levou a companheira de Marco Costa a perder 11 quilos.

A influenciadora não estava satisfeita com as suas curvas, inseguranças e desconfortos que já duravam há alguns meses. Inicialmente rejeitou o trabalho, precisamente por não se sentir confortável para ser fotografada em biquíni.

Antes de aceitar a proposta, Carolina Pinto conversou com Marco Costa num jantar a dois e perguntou-lhe se estava com muita celulite. "Sim, amor, tu estás com muita celulite", respondeu o famoso pasteleiro.

A influenciadora garante que Marco lhe falou com carinho mas, acima de tudo, com verdade. Assumindo que "procurava uma resposta diferente", para sentir-se melhor, Carolina não tem dúvidas de que as palavras do marido foram "uma peça fundamental" para decidir mudar o estilo de vida.

Carolina Pinto perdeu 11 quilos em menos de dois meses, conseguiu a forma física que procurava e fotografou a campanha de biquínis de que tanto se orgulha.

Leia Também: "Perdemos um bebé, ninguém sabia". Marco Costa revela motivo de promessa