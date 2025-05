Carolina Pinto marcou presença no programa 'Dois às 10' de segunda-feira, 12 de maio. Ao lado do companheiro, Marco Costa, a influenciadora digital conversou com Cristina Ferreira sobre a família que ambos estão a construir e ainda sobre a companha de biquínis que fotografou recentemente.

Para a ocasião, Carolina elegeu um look que deixou as seguidoras rendidas. A influenciadora usou um conjunto de calças e casaco da marca portuguesa Lamer.

As peças resultam de uma parceria da marca com a Ummer e estão ainda disponíveis para venda. O casaco "em sarjinha com estampado de lagostins" pode ser adquirido pelo valor de 115 euros e as calças com o mesmo padrão por 64 euros.

