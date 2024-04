Márcia Soares fez esta segunda-feira, dia 15 de abril, uma nova partilha nas redes sociais e nela deixa uma divertida provocação a Francisco Monteiro.

A ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou uma fotografia ao lado do seu antigo colega de casa e atual companheiro de painel de comentários do reality show, sendo que nela surge Zaza a apontar para Márcia.

"Quem é a preferida do Big?", escreveu ainda Márcia, como poderá ver abaixo.

Importa lembrar que a relação entre ambos parece passar agora por um momento positivo. Os dois chegaram a tentar uma relação amorosa que, ao que tudo indica, não terá resultado. Assim, continuaram apenas amigos.



