A manhã de hoje foi de sonho para Leokádia Pombo. A ex-concorrente do 'Big Brother' entregou o quarto onde vivia para entrar no reality show e agora, fora da casa, encontrou-se sem sítio para dormir.

O apelo para ajudar a participante moçambicana foi deixado por Cláudio Ramos, durante a emissão de hoje do 'Dois às 10', e ao final do programa foi o apresentador que anunciou que uma espectadora, sensibilizada com a história de Leokádia, decidiu oferecer-lhe a sua casa para, durante algum tempo, ela viver e reorganizar a sua vida.

"Tenho muito boas notícias para lhe dar. A Leokádia esteve aqui connosco, foi expulsa e já tem uma máquina de costura, que lhe oferecemos, e agora a Ana Lopes, que é uma espectadora do programa, entrou em contacto connosco e disponibiliza um quarto em sua casa para a Leokádia se poder organizar melhor. Isto é uma maravilhosa notícia", fez notar Cláudio, que disse que a casa se situa na zona de Lisboa.

"A Leokádia já tem casa, não precisa de pagar nada, [graças] a uma espectadora nossa, a quem agradecemos muito, que quer ajudar a Leokádia a reconstruir a sua vida. Um beijinho, Ana, muito obrigado, de coração", completou o comunicador.

Leia Também: Desempregada e sem casa, Leokádia recebe presente de Cláudio Ramos