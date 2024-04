Leokádia foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar o 'Big Brother'. Esta segunda-feira, 15 de abril, esteve à conversa com Cláudio Ramos para falar sobre a experiência no reality show e o que espera do futuro.

Atualmente sem casa e sem trabalho, uma vez que entregou o quarto em que vivia e se despediu para entrar no programa, Leokádia procura agora um novo recomeço.

O seu objetivo é um único: Ajudar a família que ficou em Moçambique.

"A minha mãe muitas vezes precisa de algo e não fala, mas eu sinto muitas vezes que preciso de ajudá-la, porque não quero vê-los a passar dificuldades", confessou.

Sendo o seu sonho fazer peças de roupa em capelana, Leokádia notou que precisava de comprar uma máquina de costura. Cláudio, de imediato, ofereceu-se para pagar a dita máquina, presente que deixou a convidada em lágrimas.

Veja o momento.

