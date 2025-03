Cinha Jardim surpreendeu Cristina Ferreira e Cláudio Ramos na manhã desta quinta-feira, 13 de março, ao entregar-lhes em direto no 'Dois às 10', da TVI, um presente inesperado.

A comentadora foi almoçar recentemente com Pedro Soá, ex-concorrente do 'Big Brother', e este entregou-lhe as prendas que comprou propositadamente para os apresentadores.

"Mandou dois presentinhos para vocês. Foi uma lembrança que ele comprou para vocês", explicou Cinha Jardim.

Cristina abriu o saco em questão e percebeu que se tratava de uma mala. "É única, edição limitada", reagiu ao ver que o acessório tinha a forma de um tubarão, fazendo referência ao facto de Pedro Soá se ter intitulado como o tubarão dos reality shows.

"Isto é para o nosso Pedro Soá se desculpar, que uma vez marcou de vir cá e depois zangou-se connosco [e não apareceu]", recordou Cláudio Ramos que, apesar de ter optado por não abrir o presente na totalidade, também recebeu uma mala.

