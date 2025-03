"Não entendo o porquê de tanto alarido à volta desde vídeo", começou por apontar Cláudio Ramos na rubrica 'Conversas de Café', do 'Dois às 10', referindo-se à polémica recente que envolve Rita Pereira.

A atriz acabou por gerar discórdia nas redes sociais depois de ter publicado, no último fim de semana, um vídeo no qual surge a cozinhar enquanto a filha bebé, de quatro meses, chora num berço - que se encontrava na cozinha. Rita chega a afirmar nas imagens: "Está só a fazer birra porque quer colo".

"Não faz mal os bebés chorarem quando estão bem, estão só a chorar de birra. Nós às vezes também choramos quando não estamos satisfeitos, mas é a vida", referiu também nas imagens, que rapidamente motivaram reações de profissionais como a psicóloga Filipa Maló Franco.

Sem mencionar o nome da atriz, Filipa fez uma partilha na qual enaltece: "Sim, faz mal os bebés chorarem sem resposta e de forma continuada".

"Acho que este vídeo não tem nada de mal, a minha filha deve ter chorado muito mais que isto", disse Cláudio Ramos em direto.

Cristina Ferreira saiu igualmente em defesa de Rita Pereira, afirmando não entender o porquê da polémica, uma vez que a atriz "explica tudo no vídeo" e diz que a menina está cuidada.

"A Rita sabe exatamente o que está a fazer", notou.

No que respeita às opiniões de profissionais de saúde, Cristina lembrou que estas vão mudando com o tempo e que "os mais antigos diziam que era para abrir os pulmões, que tinham de chorar".

A comunicadora destacou o facto de Lowê ter chorado "10 segundos" e lamentou que alguns comentadores e profissionais se tenham aproveitado do caso.

"Vários comentadores vieram manifestar-se em relação a isto quase numa de agressão à Rita, quase como se ela tivesse feito algo de muito, muito grave e isso é que eu acho grave", apontou.

Cristina disse ainda que os profissionais especialistas em saúde infantil deveriam apenas ter enviado mensagens privadas a Rita Pereira com as suas opiniões e não tê-las tornado públicas.

"[Enviar uma mensagem] era a maneira empática de fazer as coisas, não é querer ganhar likes à conta da polémica", reagiu.

Já Cláudio Ramos lamenta que se tenha criado "uma discussão gigante paralela, com muita desinformação à mistura".

"Pegar nisto e usá-lo desta forma é quase indicar que a Rita é uma má mãe", notou ainda Cristina Ferreira.

Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco, comentadores do 'Dois às 10', concordaram com a opinião dos apresentadores e defenderam Rita Pereira, referindo diversas vezes que as imagens partilhadas nada têm de errado.

Recorde-se que figuras públicas como Sofia Arruda, Mafalda Rodiles ou Maria Sampaio comentaram o tema, sem referir o nome da atriz, defendendo o uso inadequado da palavra birra e o método de deixar um bebé de quatro meses chorar sem que lhe seja prestado acolhimento imediato.

