Rita Pereira viu-se envolvida numa polémica depois de partilhar um vídeo a fazer o almoço enquanto a filha de quatro meses, a pequena Lowê chorava. Na gravação, a atriz alegou que a menina "estava a fazer birra", palavras que geraram controvérsia e muitas críticas no Instagram.

Com o assunto na 'ordem do dia' no que à imprensa cor-de-rosa diz respeito, várias figuras públicas fizeram questão de o comentar publicamente.

Uma delas foi a atriz Mafalda Rodiles: "Bebés de 4 meses não fazem birra. E não faz bem deixar um bebé chorar", alega.

"Cada um faz o que quiser com a sua vida, mas não vale a pena vir deixar mensagens erradas como se fôssemos prós no assunto", completou.

