Foi no início da semana que Rita Pereira se viu envolvida numa polémica, tudo por causa de um vídeo que publicou nas stories da sua conta de Instagram.

Nele, a atriz mostrou-se a cozinhar enquanto a filha bebé chorava no berço móvel, que se encontrava na cozinha.

"Vamos falar sobre o choro dos bebés que é só para terem atenção", podia ler-se nas imagens, que mostravam Lowê a chorar.

"Não se julguem ou se sintam mal se não lhes derem aquela atenção imediata", apontou ainda a atriz, que chega a referir-se ao choro da menina como se de uma birra se tratasse.

"Estou sozinha em casa, tenho imensa família a chegar para o almoço. Ela já comeu... Tenho de fazer a minha vida, porque sei que ela está bem. [...] Está só a fazer birra porque quer colo. E agora vão ver como é só birra. Querem ver?", referiu no momento em que se aproximou do berço para pegar na menina ao colo.

"E agora que já terminei, pego nela e dou um miminho. Mas ela só queria atenção. Não faz mal os bebés chorarem quando estão bem, estão só a chorar de birra. Nós às vezes também choramos quando não estamos satisfeitos, mas é a vida", concluiu.

O vídeo não tardou a gerar indignação nas redes sociais e as reações de figuras públicas seguiram-se.

Tudo começou com a psicóloga Filipa Maló Franco. "Já sei, já sei do vídeo (a minha DM não aguenta mais). Isto é o máximo que posso fazer, naturalmente", disse momentos depois de ter partilhado uma publicação onde enaltece: "Sim, faz mal os bebés chorarem sem resposta e de forma continuada".

"Hoje fui inundada de mensagens. Bem sei que ainda se perpetua a ideia de que chorar 'por birra' não faz mal, valorizando as necessidades físicas e menosprezando todas as outras. Acredito, sim, que os pais fazem-nos porque acreditam mesmo que não existem consequências, que chorar um bocadinho 'não faz mal' porque por gerações e gerações, foi o que nos foi transmitido. Hoje sabemos, inequivocamente, que não é assim", pode ainda ler-se na partilha, em que a psicóloga nunca refere diretamente o nome de Rita Pereira.

A também atriz Sofia Arruda optou por também não referir nomes, mas deixou uma mensagem que certamente fez alusão à temática: "Até o meu filho de cinco anos sabe que se a mana bebé chorar é porque precisa de nós. Paramos o que estamos a fazer e vamos ter com ela. Da mesma forma que se o meu filho de cinco anos chorar, eu vou ter com ele. E, se eu chorar, ele vem ter comigo. Educar pelo exemplo de empatia com o próximo."

Já Maria Sampaio deixou um apelo semelhante: "Isto era o que se fazia antigamente e por isso temos adultos a gastarem rios de dinheiro em terapia. O conforto num momento de choro nunca será uma necessidade menor que comer ou ter cocó. Aliás, é maior. Se não comer agora, come daqui a cinco minutos, se tiver cocó mais cinco minutos também não haverá problema não acolher. Seja em qualquer fase da nossa vida, bebé, criança ou adulto esse sim é o maior problema na nossa sociedade."

"Bebés de 4 meses não fazem birra. E não faz bem deixar um bebé chorar. Cada um faz o que quiser com a sua vida, mas não vale a pena vir deixar mensagens erradas como se fôssemos prós no assunto", publicou Mafalda Rodiles na sua conta de Instagram.

Mas foi o comentário de Filipa Torrinha Nunes que espoletou uma 'guerra' com o companheiro de Rita Pereira.

"O problema deste vídeo é o princípio do vídeo. Isto é das coisas mais idiotas que eu já vi nos últimos tempos. É ridículo, peço desculpa, a Rita não faz por mal mesmo, mas isto é ridículo e é gravíssimo. O problema não é estar a chorar mas sim o princípio por trás disto: 'Agora choras que eu estou a acabar isto e depois disto vou ter contigo.' Isto é errado. Os miúdos precisam de colo, de afeto. A criança quando chora não é manha. A criança precisa de regulação emocional", disse a comentadora durante o programa 'Passadeira Vermelha' da SIC Caras.

No Instagram, Guillaume Lalung entrou ao 'ataque': "Um bebé de quatro meses chora por 20 segundos num vídeo e acaba a solidariedade feminina. [...] Quando são os outros, está tudo bem, é normal, ninguém manda insultos ou diz asneiras. Mas quando é a minha mulher, isso incomoda toda a gente. [...] Principalmente aquela palhaça que nem filhos tem e o seu único golo na vida é falar dos outros para se sentir viva. Para ti, eu entrego o Prémio da Palhaça de Ouro."

A 'farpa' assentou à comentadora que levou um nariz de palhaço para o programa seguinte.

Já Rita Pereira não se alongou sobre as reações, mas chegou a fazer uma menção ao tema publicando várias mensagens e comentários de uma seguidora, algumas de apoio e outras com duras críticas, escrevendo: "Então vamos lá perceber uma coisa, a mesma [pessoa] que deixou este comentário no meu post. Enviou-me estas mensagens privadas."

Leia Também: Polémica. Rita Pereira manifesta-se ao mostrar mensagens de seguidora